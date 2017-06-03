Оккупанты продлили арест крымскому диверсанту Захтею

В оккупированном Крыму подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 2 июня продлил срок содержания под стражей для "крымского диверсанта" Андрея Захтея до 7 августа, передает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Алексея Ладина

Таким образом, общий срок ареста составит 11 месяцев и 28 дней.

"Следователь в очередной раз сказал, что Захтей "может продолжить угрожать свидетелям". На вполне резонный вопрос защиты – "когда он начинал угрожать свидетелям?" – никакого ответа не последовало. Указали, что есть основание считать, что Захтей, являясь гражданином Украины, может скрыться от органов предварительного следствия и суда", – пояснил мотивацию российского следователя адвокат.

Ладин сообщил, что данное постановление будет оспорено в апелляционной инстанции как необходимая мера для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека.

Напомним, украинцы Андрей Захтей и Евгений Панов были задержаны в начале августа 2016 года по обвинению в подготовке диверсий в Крыму. Сначала они дали признательные показания, но потом отказались от них, заявив о пытках в ФСБ. В начале декабря 2016 года и Евгений Панов, и Андрей Захтей направили в Следственный комитет России заявления о пытках со стороны ФСБ.