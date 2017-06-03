Пашинский: Осенью в Раду внесут законопроект о свободном обращении оружия

Осенью будет подготовлен и вынесен на рассмотрении Верховной Рады законопроект о свободном обращении оружия в Украине. Об этом в эфире 5 канала заявил председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ", - сказал он.

По словам Пашинского, соответствующий законопроект будет готов уже осенью текущего года.

"Я думаю, что осенью мы должны внести этот законопроект, обсудить его и двигаться уже дальше", - добавил депутат.

Ранее Пашинский заявил, что в результате пожара на арсенале в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.