Одному из главарей боевиков "ДНР" запретили въезд в РФ

Одному из лидеров боевиков ОРДО "Восток" Александру Ходаковскому запрещены поездки в Россию. Об этом он заявил в ходе общения на своем интернет-канале, пишут Новости Донбасса.

"Я сам отчасти нахожусь под отдельными мерами воздействия. У меня уже две бумажки, запрещающие въезд в Россию. Я не могу понять, почему я, например, не могу увидеть своих детей", – рассказал Ходаковский.

Он отметил, что причина запрета ему не ясна.

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"Если я антироссийский деятель, то инкриминируйте мне что-нибудь. Если нет - что это за методика воздействия?", - заявил Ходаковский и добавил, что не находит такие методы "достаточно разумными".

Напомним, в Донбассе ликвидирован экс-главарь батальона террористов "Хулиган" Владимир Цвях.