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Фото В Киеве ночью на автостоянке произошел пожар

<span class="label red">Фото</span> В Киеве ночью на автостоянке произошел пожар
Фото: dsns.gov.ua

Три машины сгорели полностью, еще пять – получили повреждения

03.06.17 60
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В Киеве ночью на частной автостоянке в Деснянском районе в результате пожара полностью сгорели три автомобиля, еще пять повреждены. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

3 июня в 03:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о том, что на территории частной автостоянки по улице Данькевича, 16/1, в автомобиле произошел пожар.

"К месту вызова немедленно были направлены спасатели 43-й и 13-й Государственных пожарно-спасательных частей. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что возгорание произошло в автомобиле Mercedes ML 350 с распространением огня на рядом припаркованные автомобили Toyota Prado, Nissan Note, ВАЗ-2114, Toyota RAV-4, Honda Civic, Mitsubishi Lancer и Toyota Corolla", - говорится в сообщении.

В 4:45 пожарные ликвидировали возгорание.

В результате возгорания, автомобили Mercedes ML 350, Toyota Prado и Nissan Note сгорели полностью. В автомобилях ВАЗ-2114 сгорели и повреждены моторный отсек, лобовое стекло, салон и лакокрасочное покрытие, в Toyota RAV-4 - запасное колесо, задний бампер, две задние фары и лакокрасочное покрытие; в Honda Civic - передний бампер, правая фара и лакокрасочное покрытие; в Mitsubishi Lancer - багажное отделение, два крыла, передний бампер, две задние фары и лакокрасочное покрытие; в Toyota Corolla - лакокрасочное покрытие переднего бампера и левая передняя фара.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: dsns.gov.ua  

Напомним, 28 мая в Киеве на территории Гидропарка сгорел спортивный клуб, где тренировались любители и профессиональные спортсмены.

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