Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 3 июня
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 3 июня
Фото: Пресс-центр АТО

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 3 июня

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 субботы, 3 июня

03.06.17 371
000

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Ващиковский: Польша в Совбезе ООН будет работать над решением российско-украинского конфликтаАТО: двое бойцов погиблиВ зоне АТО погиб украинский боец

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 7384
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 4511
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3694
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 8440
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 4781
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1449
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 2297
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 11571
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 4125
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 5175
  1. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 38881 / 41711
  2. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 14265 / 15445
  3. И нашим и вашим. Кто выиграл от решения стокгольмского арбитража в споре Нафтогаза с Газпромом 3320 / 3850
  4. Яндекс, гудбай.Чем опасны российские интернет-сервисы и почему Украина рискует пойти по ложному следу 2933 / 3368
  5. Санкционный ПАЗик стал лидером рынка автобусов в Украине 1834 / 2164
  6. Очередной жертвой атаки зеленкой стала Королевская 1764 / 2052
  7. В Киеве очередная стрельба: ранен мужчина 1562 / 1770
  8. Окуева рассказала подробности нападения на нее и Осмаева 1527 / 1728
  9. Луческу назвал большой ошибкой свой переход в "Зенит" 1495 / 5089
  10. Матиос рассказал, сколько времени готовили операцию по налоговикам времен Януковича 1399 / 1545
  1. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 134 / 41711
  2. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 34 / 15445
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 9 / 1056
  4. Пашинский прошел проверку на полиграфе 8 / 1282
  5. И нашим и вашим. Кто выиграл от решения стокгольмского арбитража в споре Нафтогаза с Газпромом 8 / 3850
  6. Четверо участников "схем Клименко" – действующие народные депутаты, – Матиос 8 / 1129
  7. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 7 / 5545
  8. Замковая гора на Андреевском спуске в Киеве - на грани уничтожения 7 / 1403
  9. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 6 / 4781
  10. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 6 / 187362
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.