Швейцария отправила в ОРДО 30 грузовиков с гуманитарной помощью

Посольство Швейцарии в Украине направило в оккупированные районы Донецкой области 600 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Через контрольный пункт "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию последовали 30 грузовых автомобилей от посольства Швейцарии в Украине", - сообщает пресс-служба.
По информации украинских пограничников, транспортные средства везли жителям Донецкой области гуманитарный груз общим весом около 600 тонн.
Ранее Организация объединенных наций направила на временно неподконтрольную Украине территорию Донбасса 15 грузовиков с продуктовыми наборами.