В "Жулянах" задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

В аэропорту "Киев" (Жуляны) пограничники задержали 33-летнего гражданина Российской Федерации, которого разыскивал Интерпол по подозрению в причастности к террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Россиянин прилетел рейсом из Анкары.
"Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности", - сказано в сообщении.
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По данному факту проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола.
Напомним, военная прокуратура Львовского гарнизона задержала начальника отдела Межрегиональной таможни ГФС Украины во время получения взятки в сумме более 60 тыс. долларов.