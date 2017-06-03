Красногоровка снова под огнем: боевики обстреляли из минометов школу и жилые дома

3 июня боевики в течение дня дважды из 82 мм минометов обстреляли жилой сектор Красногоровки. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК в на странице штаба АТО в Facebook.

Одна из мин калибра 82 мм попала во двор Красногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Карта военных действий в зоне АТО на 3 июня

К счастью, детей и преподавателей в школе в это время не было. В том же микрорайоне еще две мины разорвались возле жилого дома. Ранена женщина, местная жительница.

На месте обстрела работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Информация о разрушении и другие последствия этого теракта против мирных жителей Красногоровки уточняется.

Напомним, в результате обстрела Красногоровки из "Града" и танков утром 28 мая осколочные ранения получили несколько мирных жителей.