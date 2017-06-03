В КНДР угрожают США: заговорили о ядерном пепле

Северная Корея осудила симуляцию перехвата США межконтинентальной баллистической ракеты страны и заявила, что Соединенные штаты неспособны перехватить массированный ядерный удар.
Об этом заявил представитель Стратегических сил КНДР корейскому телеграфному агентству, сообщает Европейская правда со ссылкой на Yonhap.
Пхеньян назвал испытания США серьезной военной провокацией.
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"Такой рискованный шаг - это знак, что их подготовка к развязыванию ядерной войны перешла в финальную фазу. Они жестоко ошибаются, если думают, что их система перехвата ракет сможет отразить массированный ядерный удар наших стратегических сил. Отчаянные игры администрации Трампа лишь приближают тот день, когда их континент превратится в пепел ", - сказал представитель вооруженных сил КНДР.
Напомним, 30 мая США провели испытания системы перехвата баллистических ракет в Тихом океане.