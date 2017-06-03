АТО: боевики обстреляли Новозвановку из гранатометов и БПМ

С начала суток 3 июня боевики 19 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины на линии разграничения в Донбассе. Несколько вражеских мин снова попали в жилые кварталы прифронтового населенного пункта. В результате боевых действий сегодня один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. В первые часы суток незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из 120-мм минометов по нашим опорным пунктам в районе Богдановки. Впоследствии из минометов калибра 82 мм обстреливали позиции сил АТО вблизи Чермалыка, Водяного и Марьинки. Из такого же вооружение противник после обеда два раза открывал огонь по украинским воинам, которые держат оборону возле Красногоровки. Во время обстрела несколько вражеских мин снова попали в жилые кварталы этого населенного пункта. Одна разорвалась во дворе местной общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный. Еще две мины разорвались возле жилого дома в переулке Восточный. Ранена местная жительница. Пострадавшая была госпитализирована.

Кроме того, на этом направлении по позициям ВС Украины в районе Новотроицкого, Водяного и Чермалыка боевики в течение дня открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Донецкое направление. Здесь днем ​​под огнем противника оказались оборонительные укрепления сил АТО в пригороде Авдеевки. Боевики, в частности, открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия различного калибра. На том же направлении пророссийские бандформирования ближе к вечеру били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по одному из опорных пунктов сил АТО неподалеку Невельского.

Луганское направление. На этой части фронта противник еще до рассвета открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Новоалександровки. По полдень бандиты из автоматических станковых гранатометов обстреливали наши укрепления у Крымского. Из таких же гранатометов, а также вооружения БМП, около 17.00 они совершили обстрел бойцов ВС Украины, которые держат оборону возле Новозвановка.