Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » На оккупированные территории начало вещать украинское радио
Ситуация в Донбассе

На оккупированные территории начало вещать украинское радио

На оккупированные территории начало вещать украинское радио
Фото из открытых источников

Сигнал подается с телевышки в Часов Яре

03.06.17 44
000

2 апреля из города Часов Яр началось вещание на частоте 873 кГц Первого канала Украинского радио (НСТУ) на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в субботу  на пресс-конференции в Краматорске сообщил председатель облгосадминистрации Павел Жебривский.

Сигнал Украинского радио будет охватывать Донецкую, Луганскую области, вместе с оккупированными территориями, а также Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области, и, кроме того, пограничные территории Российской Федерации, граничащие с Донбассом.

Председатель Нацсовета по теле- и радиовещанию Юрий Артеменко подчеркнул, что в сотрудничестве с Министерством информационной политики регулятор предоставил НСТУ разрешение на временное вещание на частоте 873 кГц еще 12 января. По его словам, этот проект является началом реализации проекта направленного вещания на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин сообщил, что вещание осуществляется с передатчика NAUTEL XL-60, который был предоставлен Министерству информационной политики компанией BBG в качестве технической помощи. На данный момент оператором коммуникаций выступает Концерн РРТ.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
АТО: боевики обстреляли Новозвановку из гранатометов и БПМКрасногоровка снова под огнем: боевики обстреляли из минометов школу и жилые домаПорошенко подписал закон, позволяющий детям из ОРДЛО поступать в ВУЗы без сдачи ВНО

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 7435
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 4534
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3713
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 8493
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 4854
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1454
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 2320
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 11645
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 4152
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 5230
  1. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 38881 / 44590
  2. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 14265 / 15537
  3. И нашим и вашим. Кто выиграл от решения стокгольмского арбитража в споре Нафтогаза с Газпромом 3320 / 3915
  4. Яндекс, гудбай.Чем опасны российские интернет-сервисы и почему Украина рискует пойти по ложному следу 2933 / 3395
  5. Санкционный ПАЗик стал лидером рынка автобусов в Украине 1834 / 2222
  6. Очередной жертвой атаки зеленкой стала Королевская 1764 / 2124
  7. В Киеве очередная стрельба: ранен мужчина 1562 / 1795
  8. Окуева рассказала подробности нападения на нее и Осмаева 1527 / 1742
  9. Луческу назвал большой ошибкой свой переход в "Зенит" 1495 / 5280
  10. Матиос рассказал, сколько времени готовили операцию по налоговикам времен Януковича 1399 / 1546
  1. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 141 / 44590
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 39 / 2687
  3. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 35 / 15537
  4. И нашим и вашим. Кто выиграл от решения стокгольмского арбитража в споре Нафтогаза с Газпромом 10 / 3915
  5. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 9 / 187489
  6. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 9 / 1136
  7. Четверо участников "схем Клименко" – действующие народные депутаты, – Матиос 8 / 1130
  8. Пашинский прошел проверку на полиграфе 8 / 1318
  9. Замковая гора на Андреевском спуске в Киеве - на грани уничтожения 7 / 1415
  10. "Ветеранский геморрой" и как с ним бороться. Несколько советов начинающим манипуляторам 7 / 1361
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.