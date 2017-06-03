Аваков пообещал жестко бороться с рейдерами

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что отделениям Национальной полиции Украины была разослана инструкция относительно жесткого поведения с рейдерами. Так глава МВД на странице в Facebook прокомментировал решение Винницкого суда об аресте 45 участников недавней перестрелки в Метановке.

"Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие рейдерить, играть титушиными мускулами и оружием - присваивая себе право на насилие? Не понятно? Тогда мы идем к вам. Данная инструкция разослана по всем отделениям Нацполиции, по всей стране", - написал он.

Аваков положительно оценил действия правоохранителей при задержании злоумышленников в Метановке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сытник рассказал о новой форме рейдерства в Украине

"Прибывший спецназ полиции действовал чётко - обезоружил бандитов, положив их в наручниках лицом в землю. В землю, которую они хотели захватить", - подчеркнул Аваков.

Напомним, 31 мая вооруженные люди на территории зернотока в с. Метановка Винницкой области, который охраняли местные жители, спровоцировали конфликт и начали стрельбу. В результате конфликта шесть человек получили ранения. У участников конфликта изъяли около 20 единиц оружия.

Винницкий суд арестовал всех 45 участников конфликта сроком на 60 суток без права внесения залога.