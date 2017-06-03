СМИ: Решение Стокгольмского арбитража могут имплементировать до конца лета 2017 года

Украина сможет 2-2,5 года покупать российский газ по цене более низкой, чем в Европе

Окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для Нафтогаза может быть имплементировано уже к концу лета 2017 года, после чего Украина сможет закупать российский газ по цене гораздо ниже, чем в Европе. Об этом со ссылкой на источник в Нафтогазе пишет ZN,UA.

По данным издания, бифуркация решения (то есть вынесения промежуточных решений как минимум в два этапа) Стокгольмским арбитражем в споре между Нафтогазом и Газпромом означает отсрочку вынесения окончательного вердикта арбитров на неопределенное время.

Указано, что окончательное детализированное решение Арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для Нафтогаза может быть принято и введено в действие до момента окончания действия контракта купли-продажи природного газа, заключенного между Нафтогазом Газпромом в 2009 году.

В таком случае Нафтогаз, как пишет издание, просто не успеет воспользоваться выгодными для него изменениями в контракте, особенно с учетом того, что после окончательного решения предстоит сложная процедура согласования между сторонами договора имплементации решения арбитров. В то же время в Нафтогазе отмечают, что данная процедура не столь длительная.

"Она не такая длительная, особенно если стороны будут заинтересованы в скорейшем изменении этих положений контракта. Более того, решение может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, а контракт купли-продажи газа действителен до 31 декабря 2019 г. Таким образом, Нафтогаз сможет закупать "газпромовский" газ по цене гораздо ниже, чем в Европе. Причем покупать как минимум 2 - 2,5 года", - сообщил источник газеты.

Напомним, 31 мая трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма полностью удовлетворил иск Нафтогаза Украины по делу против Газпрома относительно принципа take or pay ("бери или плати") в контракте на поставку газа в Украину от 2009 года.