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Главная » Страна » Вчера погибли двое наших бойцов, пятеро были ранены, – штаб АТО
Вчера погибли двое наших бойцов, пятеро были ранены, – штаб АТО
Ситуация в Донбассе

Вчера погибли двое наших бойцов, пятеро были ранены, – штаб АТО

Враг провел 58 обстрелов

04.06.17 34
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Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается сложной, с признаками обострения на отдельных участках линии соприкосновения. Российско-террористические бандформирования не прекращали вести огонь по подразделениям украинских военных, расширив арсенал запрещенного минского договоренностями вооружения и прибегая к все более коварным действиям в отношении местных жителей и инфраструктуры прифронтовых территорий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В течение минувших суток противник 58 раз открывал огонь по позициям сил АТО, дважды – по жилым кварталам прифронтового населенного пункта, один раз обстрелял важный объект инфраструктуры. В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских воинов погибли. Еще пятеро бойцов сил АТО получили ранения.

Приморское направление. На этой части фронта вчера зафиксировано больше всего случаев применения боевиками оружия против подразделений украинской армии – 36 обстрелов. Из запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов пророссийские бандформирования неоднократно били по нашим укреплениям в районе Богдановки. Из такого же вооружения, а также из артиллерии калибра 122 мм, захватчики били вблизи Чермалыка. По позициям ВС Украины неподалеку Красногоровки наемники вчера вечером совершили интенсивный обстрел из танковых орудий, вооружения БМП и другого вооружения. Не утихали обстрелы и на других участках этого направления. В частности, вблизи Водяного, Гнутово, Новотроицкого и Талаковки противник систематически открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов. А отдельные наши опорные пункты в окрестностях Марьинки и Красногоровки были обстреляны бандитами из 82-мм минометов. К слову, несколько вражеских мин снова попали в жилые кварталы Красногоровки, в результате чего одна местная жительница получила ранения.

Донецкое направление. Здесь незаконные вооруженные формирования вчера 12 раз открывали огонь по украинским воинам. Чаще всего противник обстреливал позиции сил АТО в пригороде Авдеевки. Враг использовал 82-мм минометы, гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. В районе Верхнеторецкого и Зайцево боевики также били по нашим укреплениям из минометов калибра 82 мм. У Новолуганского, что на Светлодарской дуге, бандиты открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского – из ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, вчера вечером российско-террористические бандформирования в очередной раз обстреляли из минометов калибра 120 мм Донецкую фильтровальную станцию. Обстоятельства и последствия этого обстрела выясняются.

Луганское направление. На этой части линии соприкосновения за прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов использования противником оружия. Поздно вечером боевики из миномета калибра 120 мм открывали огонь по позициям ВС Украины в районе Новоалександровки. В течение дня под вражескими обстрелами из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров неоднократно оказывались наши укрепления вблизи Новозвановки, Малинового, Крымского и Станицы Луганской. Кроме того, неподалеку Станицы Луганской и Крымского бандиты также применяли против украинских воинов вооружение БМП.

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