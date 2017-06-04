МВФ и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы

Реформа предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет

Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы. Об этом информирует Правительственный портал.

Отмечается также, что в Минсоцполитики выразили благодарность профессионалам из Международного валютного фонда и Всемирного банка за помощь в работе над указанным законопроектом.

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Напомним, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.