Донецкая фильтровальная станция обесточена

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по графику из имеющегося резерва

Вечером 3 июня боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию из 120-мм минометов. Утром 4 июня начались переговоры сторон конфликта относительно ремонта поврежденной при обстреле ДФС линии электропередач, снабжающей объект электроэнергией. Об этом сообщил в Twitter вице-премьер Украины, министр регионального развития строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Сегодня около 9:00 при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории. Проводятся согласования сторон относительно проведения ремонтных работ", – написал он.

Зубко отметил, что водоснабжение населенных пунктов осуществляется по графику из имеющегося резерва. Общий запас воды в резервуаре составляет 3 тыс. куб. м.