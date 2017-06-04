После решения суда ООН репрессии против крымских татар усиливаются, – Чубаров

Глава Меджлиса прогнозирует, что Россия не станет выполнять и решение ЕСПЧ относительно несоблюдения на полуострове прав человека

Россия, несмотря на решение Международного суда ООН относительно возобновления деятельности в Крыму Меджлиса, лишь усиливает репрессии против крымских татар. Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает 112 Украина.

"Они (репрессии, - ред.) остаются системными, наращиваются. Никаких проявлений того, что оккупанты каким-то образом, если не берутся за ум, то хотя бы оглядываются на то решение, которое появилось. Некоторый парадокс относительно решения Международного суда ООН. Не выполнить это решение Россия не может, она не только является стороной процесса, она обязана и знала об этом, когда согласилась на этот суд. Но выполнять это решение она тоже не будет. Они ищут какой-то выход из того, чтобы не выполнять это решение", - рассказал Чубаров.

Глава Меджлиса также прогнозирует, что Россия не станет выполнять решения ЕСПЧ относительно несоблюдения на полуострове прав человека.

"По решению ЕСПЧ. У них уже есть накатанная дорожка, потому что Конституционный суд (РФ, - ред.) им дал возможность по решению Верховного суда России решение, которое принимается Европейским судом по правам человека и якобы противоречит правам человека, они его выполнять не будут", - сказал он.

Напомним, 19 апреля Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украины против России.

В частности, было отказано во временных мероприятиях по России из Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Суд решил, что условия, которые необходимы для определения дополнительных мер относительно прав, которые нарушаются в Украине на основе Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, не соответствуют требованиям.

Вместе с тем Международный суд ООН удовлетворил просьбу Украины о временных мерах относительно иска против РФ по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Суд высказался за сохранение крымскими татарами права на создание собственных институтов и требование к России возобновить деятельность Меджлиса. Россия также должна обеспечить возможность использования украинского языка в образовательной системе Крыма.