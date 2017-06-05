Грузина, которого искал Интерпол, задержали в Украине

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Его обнаружили в аэропорту "Киев" при осуществлении паспортного контроля. На 25-летнего гражданина Грузии произошло срабатывание базы данных Интерпола. Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивается за убийство, совершенное на территории Италии", - говорится в сообщении.

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По данному факту был информирован дежурный украинского бюро Интерпола. Отмечается, что гражданин Грузии был задержан и передан компетентным органам.

Напомним, в апреле в МВД заявили, что Украина подключила к базе Интерпола все международные пункты пропуска на государственной границе.