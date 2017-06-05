Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Грузина, которого искал Интерпол, задержали в Украине

Грузина, которого искал Интерпол, задержали в Украине

Грузина, которого искал Интерпол, задержали в Украине
Фото из открытых источников

Гражданина Грузии подозревают в убийстве на территории Италии

05.06.17 133
000

В аэропорту "Киев" (Жуляны) пограничники задержали гражданина Грузии, находящегося в международном розыске за убийство, совершенное на территории Италии.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Его обнаружили в аэропорту "Киев" при осуществлении паспортного контроля. На 25-летнего гражданина Грузии произошло срабатывание базы данных Интерпола. Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивается за убийство, совершенное на территории Италии", - говорится в сообщении.

По данному факту был информирован дежурный украинского бюро Интерпола. Отмечается, что гражданин Грузии был задержан и передан компетентным органам.

Напомним, в апреле в МВД заявили, что Украина подключила к базе Интерпола все международные пункты пропуска на государственной границе.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В "Жулянах" задержали россиянина, разыскиваемого ИнтерполомУкраина арестовала акции дочерней компании ГазпромаВ Молдове задержали мэра столицы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 188417
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 30193
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 1557
  4. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1348
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 55945
  6. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 2683
  7. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 6893
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 10151
  9. В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1047
  10. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 5885
  1. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 24807 / 30193
  2. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 9991 / 55945
  3. В Одессе туристы в фонтане обнаружили питона 3348 / 3541
  4. Соседи Льва. 10 интересных мест в 10 км от Львова 2930 / 3200
  5. Условия прорыва. 7 привычек успешных людей 2188 / 2473
  6. СМИ: Решение Стокгольмского арбитража могут имплементировать до конца лета 2017 года 1832 / 2467
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 1593 / 17079
  8. Вятрович рассказал, почему не демонтируют герб СССР с монумента Родина-мать 1212 / 1381
  9. Луческу назвал большой ошибкой свой переход в "Зенит" 1098 / 6467
  10. Космический корабль с украинским двигателем приступил к эксперименту с пожаром в невесомости 1011 / 1210
  1. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 214 / 30193
  2. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 32 / 55945
  3. Соседи Льва. 10 интересных мест в 10 км от Львова 15 / 3200
  4. Условия прорыва. 7 привычек успешных людей 12 / 2473
  5. СМИ: Решение Стокгольмского арбитража могут имплементировать до конца лета 2017 года 9 / 2467
  6. Рева рассказал, как повлияло на Пенсионный фонд повышение минимальной зарплаты 9 / 880
  7. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 8 / 188417
  8. Робота научили не ронять мелкие предметы 7 / 470
  9. Мощь и элегантность. Путешествие в Золочевский замок 5 / 1122
  10. После решения суда ООН репрессии против крымских татар усиливаются, – Чубаров 5 / 710
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.