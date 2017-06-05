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Фото Под Киевом взорвалась жилая пятиэтажка

<span class="label red">Фото</span> Под Киевом взорвалась жилая пятиэтажка
Фото: Facebook

Есть погибшие

05.06.17 148
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В воскресенье, 4 июня, около 23:00 в Вышгороде на проспекте Мазепы, 5 произошел мощный взрыв в жилом доме.

Об этом сообщается на сайте vyshgorod.city.

"Взрыв произошел по неизвестным причинам на 4-м этаже 5-ти этажного дома. Стекла и окна повылетали. На месте происшествия работают пожарная, газовая, медицинская служба и полиция", - говорится в сообщении.

Точное количество жертв неизвестно.

Как сообщает телеканал 112 Украина, среди пострадавших - мужчина и женщина, которые находились в квартире. Отмечается, что мужчина погиб, а женщину госпитализировали.  Причины и последствия выясняются. 

Руководитель dtp.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook также сообщает об одном погибшем. 

"Жуткий ночной ужас под Киевом в Вышгороде: взрыв в квартире. Предварительно, один погиб, двое в реанимации", - написал он.  

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