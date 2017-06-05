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Ситуация в Донбассе

Постпред США при ООН: Америка сохраняет санкции в отношении России

Постпред США при ООН: Америка сохраняет санкции в отношении России
Фото: sicnoticias.sapo.pt

Снижения давления на РФ не будет до тех пор, пока она не возьмет на себя ответственность за выполнение своей части минских договоренностей

05.06.17 415
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Вашингтон не отменит и не ослабит санкции в отношении России.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью медиакомпании CNN, сообщает DW.

"Снижения давления на Россию не будет до тех пор, пока она не возьмет на себя ответственность за выполнение своей части минских договоренностей", - заявила дипломат в ответ на вопрос ведущего о предполагаемой попытке Белого дома надавить на Госдепартамент с целью инициировать процесс снятия санкций с РФ в первые недели правления Трампа.

Отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве Москвы в ход выборов в США, Хейли заявила: "Мы абсолютно уверены, что Россия вмешалась в выборы".

По ее словам, Конгресс занимается расследованием этого дела, и необходимо приложить все усилия для того, чтобы в ближайшее время представить общественности связанные с ним факты.

Касательно материала The Washington Post о попытках зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера установить секретные каналы связи с РФ, Хейли заявила, что ей об этом ничего неизвестно, добавив, что необходимо дождаться конкретных фактов, обосновывающих это "предположение".

Напомним, сотрудники Государственного департамента и администрации Барака Обамы после вступления Дональда Трампа в должность президента США пытались предотвратить снятие с России санкций.

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