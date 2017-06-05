Госшахты к осени 2018-го забудут об убытках, - Жебривский

К концу текущего года предприятия должны выйти из "минуса"

Новая концепция развития угольной промышленности Украины позволит до конца 2017 года вывести 70% шахт страны на безубыточность.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский.



"Новая концепция развития угольной промышленности Украины позволит до конца 2017 года вывести 70% шахт на безубыточность. А до осени 2018 года все государственные шахты должны уже работать безубыточно", - написал глава области, ссылаясь на министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, который презентовал в Волновахе Концепцию реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года.

По словам Жебривского, эта концепция была одобрена на заседании правительства, ее основная цель - увеличение добычи угля с одновременным полным выведением шахт на бездотационность и рентабельность с решением экологических и социальных проблем региона.

Министерство в ближайшие годы рассчитывает провести полное замещение антрацита на электростанциях углем газовой группы.

До 2019 году предусматривается полностью отойти от сжигания на ТЭС антрацита.

Шахты, имеющие значительные запасы угля, будут модернизированы и переоснащены.

На территории шахт, где уголь исчерпывается и где перспективы уже нет, будут создавать индустриальные парки и таким образом создавать для людей рабочие места.

На реализацию программы Кабмин планирует выделить: 200 млн грн - на новейшие приборы контроля за параметрами шахтной атмосферы и средства контроля дегазации, а также на индивидуальные спасательные устройства; 800 млн грн - на техническую переоснастку, и реновацию шахтного оборудования; 500 млн долларов на приобретение проходческих комбайнов SANYI (Китай), с обязательным созданием на территории Украины центра обслуживания и ремонта оборудования; от 50 до 100 млн. долларов на лизинг горношахтного оборудования CATERPILLAR.

Концепция также предусматривает принятие пакета законопроектов, который определит комплекс экономических мер, направленных на обеспечение стабильного развития отрасли и решение вопросов списания задолженности на сумму 12,2 млрд грн.