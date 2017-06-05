Воды в Авдеевке хватит до завтрашнего утра

Запаса воды в резервуаре Авдеевки Донецкой области хватит на сегодняшний вечер и утро 6 июня.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинАТО) в Twitter.
"Воды в резервуаре хватит на вечер 5 июня и утро 6 июня", - говорится в сообщении.
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Сотрудники Адветистского Агентства Помощи и Развития (ARDA) доставят в Авдеевку 918 бутылей воды.
Завтра, с 10:00 до 15:00 возле стадиона будут выдавать питьевую воду для нужд жителей города.
Напомним, вечером 3 июня боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию из 120-мм минометов.