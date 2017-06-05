Из-за блокировки дороги к свалке в Кишиневе накопилось 2.5 тысячи тонн мусора

На улицах столицы Молдовы скопилось около 2.5 тыс. тонн мусора из-за того, что трасса, которая ведет к городской свалки, заблокирована. Об этом сообщил руководитель городского Управления жилищно-коммунального хозяйства Петру Гонтя, передает Укринформ.

"По предварительным подсчетам, на улицах города скопилось около 2,5 тысячи тонн мусора. Для того, чтобы полностью освободить город от него, нам нужна как минимум неделя", - заявил Гонтя.

По его словам, сложность заключается еще и в том, что через это мусоровозам тяжело добираться до мусорных баков.Руководитель городского управления ЖКХ также отметил, что после вывоза мусора будет проведена тотальная дезинфекция мусорных баков и площадок для сбора мусора.

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В Национальном центре охраны здоровья, также предупредили: если проблема с вывозом мусора не будет решена в ближайшие дни, столица может столкнуться с другой проблемой - возникновением эпидемии.

Кризисная ситуация с вывозом мусора из Кишинева возникла в связи с тем, что жители села Бубуеч, вблизи Кишинева, вышли на акцию протеста и заблокировали трассу, не позволяя мусоровозам проехать до свалки, расположенной за пятьсот метров от жилых домов села.

Протест, по словам мэра Бубуеча, возник в связи с тем, что в начале весны муниципальная власть пообещала жителям села в течение 45 дней найти другое место для свалки, потому что оно расположено рядом с селом, но своего обещания руководство города так и не выполнило.

Напомним, во Львове уже строят мусорные баррикады.