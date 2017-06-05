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Главная » Страна » Движение на эстакаде киевского Южного моста будет перекрыто

Движение на эстакаде киевского Южного моста будет перекрыто

Движение на эстакаде киевского Южного моста будет перекрыто
Фото из открытых источников

Ограничение движения связано с ремонтом деформационных швов

05.06.17 218
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С 6 июня по 15 июля на эстакадном съезде с Южного моста в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, ограничение движения связано с ремонтом деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода.

Напомним, до 1 сентября в Киеве закрыто движение на путепроводе возле станции метро "Нивки". Движение транспорта будет осуществляться вдоль путепровода и на въезд в город, и на выезд из города.

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