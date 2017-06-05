Движение на эстакаде киевского Южного моста будет перекрыто

С 6 июня по 15 июля на эстакадном съезде с Южного моста в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

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Согласно сообщению, ограничение движения связано с ремонтом деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода.

Напомним, до 1 сентября в Киеве закрыто движение на путепроводе возле станции метро "Нивки". Движение транспорта будет осуществляться вдоль путепровода и на въезд в город, и на выезд из города.