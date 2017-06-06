Боевики все чаще используют тяжелую артиллерию в зоне АТО

На отдельных участках линии соприкосновения террористы ощутимо повысили интенсивность огня, а также все чаще применяли тяжелое артиллерийское вооружение, в том числе один раз и реактивные системы залпового огня.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Приморском направлении зафиксировано наибольшее вражеских обстрелов - 39. В частности, в районе Богдановки террористы впервые за долгое время применили реактивные системы залпового огня, а также вели огонь из 120 мм минометов. Возле Чермалыка и Красногоровки террористы применили 120 мм минометы.

Кроме того, возле Чермалыка боевики также нанесли удар из ствольной артиллерии калибра 122 мм. У Водяного, Широкино, Павлополя, Новотроицкого, Гнутово, Талаковки и Марьинки боевики вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. Кроме того, террористы обстреляли мирные населенные пункты, в частности, две вражеские мины попали возле домов в Красногоровке. Позже несколько артиллерийских снарядов противника разорвались в жилом секторе Павлополя. А около 21.00 из станкового противотанкового гранатомета террористы стреляли по мирной улице Марьинки. В результате этих обстрелов никто из гражданских не пострадал.

На Донецком направлении боевики 26 раз открывали огонь. Горячее всего остается в пригороде Авдеевки, где боевики систематически вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танковых пушек и менее мощного пехотного вооружения. Из запрещенных минометов и вооружения танка террористы вели огонь вблизи Песков. Неподалеку Верхнеторецкого во время вражеских обстрелов одна из мин калибра 82 мм разорвалась ближе к жилому сектору, в результате чего был ранен местный житель.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм террористы вели огонь в районе Крымского, Кряковки и Новотошковского. Кроме того, возле Крымского боевики применили 122 мм артиллерию. Из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны позиции сил АТО неподалеку Станицы Луганской, станции Донец, Новоалександровки и Попасной. В районе Новоалександровки боевики стреляли из минометов калибра 82 мм.

В целом за прошедшие сутки боевики 77 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

В штабе также добавили, что четверо украинских военных были ранены.

Напомним, на оккупированные территории начало вещать украинское радио.