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Цена на российский газ для Украины будет самой низкой

Цена на российский газ для Украины будет самой низкой
Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев

Если Нафтогаз и Газпром вновь начнут сотрудничать

06.06.17 669
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Глава Нафтогаза анонсировал снижение цены на газ после решения Стокгольмского суда.

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что цена в таком случае будет ниже даже европейскую.

"Формула будет кардинально изменена. Она уже сейчас не только меньше той цены, которую от нас требует Газпром. Но она и меньше, чем та цена, которую сегодня Украина платит за газ, который мы покупаем в Европе", – сообщил Коболев в эфире 5 канала.

Напомним, ранее сообщалось, что Стокгольмский Арбитраж не признал требования Газпрома по схеме "бери или плати", а признал право Нафтогаза на пересмотр цены на рыночный уровень.

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