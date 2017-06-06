Цена на российский газ для Украины будет самой низкой

Глава Нафтогаза анонсировал снижение цены на газ после решения Стокгольмского суда.

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что цена в таком случае будет ниже даже европейскую.

"Формула будет кардинально изменена. Она уже сейчас не только меньше той цены, которую от нас требует Газпром. Но она и меньше, чем та цена, которую сегодня Украина платит за газ, который мы покупаем в Европе", – сообщил Коболев в эфире 5 канала.

Напомним, ранее сообщалось, что Стокгольмский Арбитраж не признал требования Газпрома по схеме "бери или плати", а признал право Нафтогаза на пересмотр цены на рыночный уровень.