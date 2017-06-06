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Главная » Страна » Греки начнут летать в аэропорт Днипра

Греки начнут летать в аэропорт Днипра

Греки начнут летать в аэропорт Днипра

Рейсы будут выполняться один раз в неделю

06.06.17 157
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Авиакомпания Еllinair возобновляет рейс из Днепра.

Рейсы будут выполняться по маршруту Салоники-Днипро.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Аerovokzal.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по субботам в период с 3 июня по 30 сентября.

Вылет из Днепра - в 12:05. На маршруте будет работать самолет Avro RJ85 производства компании British Aerospace.

Напомним, польская авиакомпания запускает новый рейс из Львова.

 
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