В девяти областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Во вторник, 6 июня, в девяти областях Украины спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"В Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и в большинстве районов Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - уточнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.
Ранее пожарную опасность объявляли на 4 и 5 июня.
Напомним, в Черновцах из-за задымления в электричке люди выпрыгивали из окон.