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Главная » Страна » Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует
Ситуация в Донбассе

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует
Фото: РИА Новости Украина

4 июня при попытке запустить ДФС был обнаружен обрыв линии электропередачи

06.06.17 77
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По состоянию на утро вторника, 6 июня, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Остаток воды в резервуаре составляет около 1 тыс. кубометров", - говорится в сообщении.

В данный момент решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности работников.

Стоит отметить, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой, в частности, Авдеевку и близлежащие поселки.

В ГСЧС заявили, что 5 июня водоснабжение Авдеевки осуществлялось из городского резервуара (4 тыс. кубометров) с 9:00 до 15:00. Кроме того, был организован подвоз питьевой и технической воды подразделениями ГСЧС и коммунальными службами города с привлечением 5 единиц техники и 10 человек.

Напомним, 5 июня в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинАТО) предупредили, что запасы воды в резервуаре Авдеевки вскоре могут исчерпаться. 4 июня при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию был обнаружен обрыв линии электропередачи (ЛЭП) на неподконтрольной территории.

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