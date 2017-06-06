Рада не определилась с уполномоченным по правам человека

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета, онлайн-трансляция которого доступна на канале Парламента в YouTube.

Причина переноса заключается в том, что в НАПК не завершили спецпроверку кандидатов на пост Уполномоченного Рады по правам человека.

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"Мы должны были начать работу с избрания Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Однако возникли препятствия для рассмотрения данного вопроса. В частности, во время прохождения спецпроверки НАПК обратилось с просьбой дать больше времени для проведения проверки всех кандидатов. По состоянию на сегодняшний день мы оказались в ситуации, когда в отношении кандидатов на пост уполномоченного продолжается спецпроверка, а у нас нет выводов НАПК. Согласно закону, мы не можем начать конкурс и вынуждены дождаться окончательных результатов спецпроверки", - сказал Парубий.

Напомним, Валерия Лутковская - с января 2011 по апрель 2012 гг. - Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека. 24 апреля 2012 года тайным голосованием избрана народными депутатами Уполномоченным Рады по правам человека, 27 апреля 2012 года вступила в должность. Кандидатура была подана парламентским большинством во главе с Партией регионов. Награждена орденом княгини Ольги III степени (2004). Заслуженный юрист Украины.