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Ситуация в Донбассе

Миссию ОБСЕ не пустили на шахту в "ЛНР"

Миссию ОБСЕ не пустили на шахту в "ЛНР"

Внутри и снаружи помещений на территории шахты наблюдатели видели шесть пророссийских наемников

06.06.17 169
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Боевики террористической организации "ЛНР" не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию оккупированной шахты.

Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Уточняя информацию о предполагаемом наличии тяжелого вооружения боевиков в Зимогорье (29 км к западу от Луганска), наблюдатели не смогли попасть на территорию шахты Черкасская из-за запрета доступа со стороны "начальника" службы безопасности шахты и террориста", - отметили в пресс-службе.

Внутри и снаружи помещений на территории шахты наблюдатели видели шесть пророссийских наемников, одетых в форму военного типа, при этом, как минимум, четыре из них были вооружены.

Напомним, боевики все чаще используют тяжелую артиллерию в зоне АТО.

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