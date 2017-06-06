Миссию ОБСЕ не пустили на шахту в "ЛНР"

Боевики террористической организации "ЛНР" не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию оккупированной шахты.
Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.
"Уточняя информацию о предполагаемом наличии тяжелого вооружения боевиков в Зимогорье (29 км к западу от Луганска), наблюдатели не смогли попасть на территорию шахты Черкасская из-за запрета доступа со стороны "начальника" службы безопасности шахты и террориста", - отметили в пресс-службе.
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Внутри и снаружи помещений на территории шахты наблюдатели видели шесть пророссийских наемников, одетых в форму военного типа, при этом, как минимум, четыре из них были вооружены.
Напомним, боевики все чаще используют тяжелую артиллерию в зоне АТО.