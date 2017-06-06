Гройсман: Новый корпус Охматдета заработает до конца 2017 года

Строительство нового корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" завершится в середине лета, а введен в эксплуатацию он будет до конца 2017 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита на строительную площадку во вторник, 6 июня, передает РБК-Украина.

"Завершим строительство до середины лета. Фактически сейчас можно сказать, что строительство завершается, но хотелось бы сдать объект полностью", - сказал Гройсман.

Введение в эксплуатацию нового корпуса, по словам премьера, должно произойти не позднее декабря 2017 года.

"Я надеюсь, что эти 26 тыс. квадратных метров клиники для маленьких пациентов будут сданы в ноябре, максимум декабре", - заявил глава Кабмина.

Гройсман также отметил, что после завершения строительства здания должны быть проведены тендеры на закупку оборудования.

Напомним, 1 июня путем открытого голосования конкурсная комиссия Министерства здравоохранения Украины определила победителем конкурса на должность главного врача Национальной детской Специализированной больницы "Охматдет" Ирину Садовяк.