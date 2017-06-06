Временным главой Конституционного суда стал Кривенко

Обязанности главы Конституционного суда Украины временно исполняет судья Виктор Кривенко как старший по возрасту.
Об этом сообщают "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что 3 июня Юрий Баулин прекратил полномочия главы Конституционного суда Украины в связи с завершением срока полномочий ( в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 149 со значком 1 Конституции Украины).
В пресс-службе КС указали, что 4 июня, в соответствии со ст. 22 закона "О Конституционном суде Украины" судья Виктор Кривенко приступил к исполнению обязанностей главы суда как самый старший по возрасту судья.
Напомним, Раде во втором чтении не понравился законопроект о Конституционном суде.