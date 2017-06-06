В Кривом Роге в шахте обрушилась порода

В результате обрушения породы на шахте в Кривом Роге погиб горняк. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел сегодня, 6 июня, в 08:55 на шахте Октябрьская на глубине 1220 м.

"В 10:03 отделением Днепропетровского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда обнаружено и изъято из-под завала тело погибшего горняка, 1979 г. р. Сейчас проводятся работы по поднятию тела на поверхность", - говорится в сообщении.

К спасательным работам привлечены три единицы техники и 18 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, 8 марта в результате аварии на шахте в Торецке Донецкой области погиб горняк. В шахте проводились ремонтные работы, во время которых выброс угля и газа, что и послужило причиной трагедии.