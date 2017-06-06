В 2014 году арабский миллиардер Санни Варки основал премию Global Teacher Prize. С тех пор ежегодно лучший учитель планеты, автор самой инновационной, эффективной, нестандартной методики обучения, получает от Varkey Foundation 1 миллион долларов.

В 2015 году победителем стала американка Нэнси Этвелл, которая преподавала литературу в форме воркшопов по чтению и письму. В 2016-м приз получила беженка из Палестины Ханан-аль-Харуб, обучающая травмированных в результате насилия детей, а в 2017-м — Мэгги Макдоннел, которая боролась с проблемой самоубийства среди подростков в отдаленном селе на севере Канады. Каждый год в десятках стран мира появляется своя национальная версия Global Teacher Prizе. В 2017-м лучшего учителя страны выберут и в Украине.

Глава общественной организации «Освитория» Зоя Литвин рассказала «Фокусу», почему «своя» премия важнее мировой и как она поможет поднять престиж профессии педагога.

- Global Teacher Prize часто называют «Нобелевской премией» для учителей. Почему возникла такая ассоциация?

- Нобелевская премия — это тот же миллион долларов, который вручают выдающимся ученым. О ней везде пишут, все восхищаются ее лауреатами. Хотя того же лауреата когда-то воспитал учитель, о котором со сцены мало кто вспоминает. Цель Global Teacher Prize изменить такой подход во всем мире.

- Податься на мировую премию может любой учитель, даже если он не участвует в Global Teacher Prize Ukraine. Зачем нам украинская премия?

- Да, это действительно так. На самом деле, у учителей есть три опции: податься на обе премии, только на национальную или только на мировую. При этом миссия Global Teacher Prize Ukraine — не просто найти одного учителя с самым инновационным подходом к образованию, но вызвать волну обсуждения о роли учителей в Украине. Мы хотим рассказать сотни историй о том, как педагоги из разных уголков страны благодаря своим смелым подходам меняют наше будущее, и обсудить, что нужно сделать, чтобы профессия преподавателя снова стала престижной. За две недели анкету Global Teacher Prize Ukraine заполнили более 350 учителей. Также напомню, что учителя может номинировать любой человек: его ученик, родители ученика, друзья и т.д. Мы получили уже более 3 000 таких заявок и ожидаем, что до 15 августа, даты окончания приема заявок, результат вырастет втрое.

- Что получит победитель?

- Призовой фонд премии — 100 тысяч гривен. Кроме того, пятерка лучших педагогов в марте 2018 года примут участие во всемирном форуме Global Education в Дубае, где объявят и лауреата Global Teacher Prize. Что немаловажно, мы помогаем лучшим учителям правильно оформить заявки на всемирную премию.

- К окончанию учебного года вы запустили флешмоб #респектуємовчителям. Он не привязан только к школьным учителям, какова его цель?

- Одна из ключевых задач Global Teacher Prize Ukraine — привлечь внимание общества к роли учителя в жизни ребенка. С помощью флешмоба нам удалось инициировать такой диалог. Ведь каждому хоть раз в жизни встречался учитель, который вдохновлял и поддерживал, был настоящим наставником для вас или ваших детей. Мы предложили всей Украине поблагодарить таких педагогов и рассказать о них. За первые 48 часов в Facebook появилось более 700 публикаций. Во флешмобе приняли участие и Оксана Забужко, и Джамала, и сотни простых украинцев — это дает нам сильнейший стимул двигаться дальше.

- Как вы считаете, почему в Украине профессия учителя перестала быть престижной?

- Школа уже давно поменялась, а обучающие программы для педагогов не изменились. Я это знаю не понаслышке. Моя сестра сейчас учится в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова. Она сидит на парах у тех же преподавателей и учится по тем же конспектам и методикам, что и ее мама 30 лет назад. На первом же своем уроке она поняла, что это не работает. Это сплошная теория. Мир уже другой. Дети другие. Учебники заменили гаджеты. Нельзя это игнорировать.

- Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы у учителей в украинских школах появились более новаторские подходы?

- Не стоит думать, что задача школы — напичкать детей знаниями. Нигде в мире нет такой гонки за баллами ЗНО. Ключевая роль педагогов — развить навыки, которые важны в реальном мире: анализировать информацию, эффективно сотрудничать в команде, планировать, ставить себе цель и ее достигать. И, конечно, раскрыть ребенка как личность.

Очень важно, чтобы педагоги учились, как именно развивать эти навыки, узнали, что такое проектное обучение, инклюзивное образование. Global Teacher Prize Ukraine призван напомнить обществу о важности профессии и вдохновить самих учителей действовать, меняться самим и качественно менять украинское школьное образование.

Прием заявок на премию Global Teacher Prize Ukraine открыт до 15 августа.

Подробности премии можно узнать на Facebook-cтранице: https://goo.gl/Sy6tCc