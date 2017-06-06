КГГА планирует начать реконструкцию Шулявского путепровода в конце 2017 года

Реконструкцию Шулявского путепровода планируют начать в конце 2017 года. Об этом сообщил заместитель КГГА Александр Спасибко, пишет 44.ua.
"На сегодняшний день уже подписан договор и разрабатывается технико-экономическое обоснование. 1-го августа этот этап проекта будет завершен. После этого будет стадия проектирования и госэкспертиза. И уже в конце этого года мы планируем приступить к подготовительным работам по этому объекту", - сказал Спасибко.
Напомним, 18 мая вКиеве определили финальный проект реконструкции Шулявского путепровода, согласно которому стоимость работ составит 400 млн грн.