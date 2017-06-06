Вандалы осквернили герб Киева на Московском мосту

Вандалы ограбили герб Киева, который украшает верхушку Московского моста на высоте 80 метров.
На гербе исчезла часть листьев каштана.
Об этом стало известно из сообщения портала "Сегодня".
"Сотрудники "Киевавтодора" неоднократно обращались в полицию, чтобы там обратили внимание на воровство. Теперь же там будут решать, что делать с гербом. Нужно выяснить характер повреждений и понять, не угрожает ли конструкция автомобилям на переправе", — сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.
Напомним, Вятрович рассказал, почему не демонтируют герб СССР с монумента Родина-мать.