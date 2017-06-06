Российские военные обучают боевиков ОРДЛО борьбе с беспилотниками ОБСЕ

Офицеры Вооруженных сил РФ проводят с боевиками в оккупированном Донбассе занятия по борьбе с беспилотными летательными аппаратами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.
"С военнослужащими зенитных подразделений 1 и 2 АК ВС РФ активно проводятся занятия по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Особое внимание уделяется изучению беспилотных летательных аппаратов, которые используются СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что офицеры ВС РФ, которые проводят занятия, инструктируют личный состав по открытию огня по беспилотным летательным аппаратам ОБСЕ при условии их гарантированного поражения и возможности скрытой эвакуации.
Напомним, ВСУ будут сбивать все беспилотники возле военных объектов.