Украинский круизный лайнер типа река-море "Генерал Ватутин" по неизвестным причинам изменил курс и отправился в Россию, пишет одесское издание Думская.

"1 июня он вышел из Киева в так называемый "горящий" круиз. Но не заходя в очередной пункт круиза — порт Одессу, — он двинулся из Херсона прямиком в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. Вчера, в 5 часов утра, он вышел из Вилково и неожиданно взял курс на Крым", говорится в сообщении.

Ночью лайнер находился возле южного берега оккупированного полуострова, а сегодня утром возобновил движение.

В круизной компании "Червона Рута", которая организовывает туры на "Генерале Ватутине", заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.

Согласно карте отслеживания судов Marine Traffic, "Генерал Ватутин" движется в сторону России. В настоящее время он находится в районе Керченского полуострова. Пунктом назначения значится российский Ростов-на-Дону.

Скриншот: marinetraffic.com

Теплоход был построен в 1986 году на судоверфи в Германии, после чего его передали Укрречфлоту. В 2002 году судно было продано компании "Червона Рута".

С 2005 и до 2013 годы теплоход работал на круизной линии Киев-Ялта- Одесса с зарубежными туристами. В 2013-2016 году находился на отстое в Киеве, с прошлого года работает на круизной линии Киев- Одесса- Вилково-Киев.

По данным Регистра судоходства Украины, сейчас "Генерал Ватутин" принадлежит компании BREEZE CRUISE LINES LIMITED. Порт приписки — Херсон. В феврале он прошел докование и текущий ремонт, получил все свидетельства, которые действуют до 2019 года. Аварийных случаев с ним не было, то есть на ремонт в Ростов судно идти не может.