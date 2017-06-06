Паровоз будет тянуть три пассажирских вагона и один грузовой для велосипедов, мелкого груза и организации общественного питания

На Боржавской узкоколейке вскоре будет курсировать немецкий паровоз ГР-280, который в августе должны доставить из Гайворона Кировоградской области.

Об этом сообщили в Закарпатской облгосадминистрации.

Пилотный проект по введению паровоза в эксплуатацию был инициирован Мининфраструктуры совместно с партнерами из Германии и Швейцарии.

Планируется, что он будет курсировать по узкоколейке между Иршавой, Хмельником и Виноградовым по пятницам и субботам.

"Паровоз будет тянуть три пассажирских вагона и один грузовой для велосипедов, мелкого груза и организации общественного питания. Все вагоны - местные, то есть с Боржавской узкоколейки", - говорится в сообщении.

Напомним, паровозы серии "ГР" изготавливались в Германии с 1947 по 1956 год в рамках репарации.

В Украине на сегодняшний день в исправном состоянии их сохранилось всего несколько.