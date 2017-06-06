Суд посадил на год чиновника, возившего людей на "антимайдан"

Суд приговорил к одному году лишения свободы экс-руководителя коммунального предприятия Березанского городского совета, по распоряжению которого служебным транспортом в Киев возили участников "антимайдана". Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Установлено, что экс-руководитель коммунального предприятия Березанского городского совета за средства коммунального предприятия направлял служебный автотранспорт для перевозки людей в Киев для участия в массовых мероприятиях в поддержку "антимайдана", - говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на один год с назначением дополнительного наказания - лишения права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на один год.

Ранее Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества гражданина Украины за участие в террористической организации "ДНР", содействии Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины и нарушении законов и обычаев войны.