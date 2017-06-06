11 июня в пунктах пропуска на украино-польской границе будут дежурить украинские дипломаты

С целью мониторинга ситуации в пунктах пропуска на украинско-польской границе в связи с вступлением в силу безвизового режима с ЕС 11 июня будут находиться украинские дипломаты. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на МИД Украины.
"С целью контроля и мониторинга ситуации в пунктах пропуска через государственную границу республики 11 июня с 8.00 до 15.00 по польскому времени будет обеспечено присутствие консульских должностных лиц посольства Украины в Республике Польша и Генерального консульства Украины в Люблине в ключевых пунктах пропуска: "Дорогуск", "Зосин", "Медика", "Гребенное", "Корчева", международный аэропорт им. Ф. Шопена в Варшаве", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 мая 2017 года Официальный журнал ЕС опубликовал решение об отмене виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок.
Безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает в полночь 11 июня.