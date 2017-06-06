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Главная » Страна » Омелян категорически против продления контракта с Балчуном

Омелян категорически против продления контракта с Балчуном

Омелян категорически против продления контракта с Балчуном
Владимир Омелян / Фото: cfts.org.ua

Действовавший контракт с польским специалистом закончился 5 июня

06.06.17 1036
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступает категорически против продления контракта с главой правления ПАО "Украинская железная дорога" Войцехом Балчуном, передает Укринформ.

"Я надеюсь, что решение будет единогласным, что о продлении контракта речь не идет. Министерство инфраструктуры выступает категорически против дальнейшего пребывания господина Балчуна на посту. И я надеюсь, что это решение будет формализовано завтра", - заявил министр.

Напомним, контракт с Балчуном закончился 5 июня 2017 года. При этом сам Балчун заявил, что готов руководить публичным акционерным обществом "Укрзализныця" дальше, если ему продлят контракт.

"Я считаю, что мы в начале пути. Начальный период для каждого менеджера самый сложный. Сейчас, создав команду, наладив процессы, мы готовы к скачку в росте фирмы. Если мне придется продолжать эту миссию, для меня это будет замечательное бизнес-приключение. Мне кажется, что условия будут значительно легче, чем на первом, самом сложном этапе", – заявил он.

По словам Балчуна, в Европе видят, какие преобразования происходят в Украине: "Там фильтруют информацию, отбрасывают эмоции и черный пиар – смотрят на реальные результаты. С этим есть проблемы в Украине – эта грань часто стерта".

Ранее Владимир Омелян неоднократно критиковал работу польского специалиста во главе Укрзализныци. Так, по оценкам министра, за время работы Войцеха Балчуна на должности главы Укрзализныци ущерб экономике Украины от неудовлетворительной работы компании составил до 50 миллиардов гривен.

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