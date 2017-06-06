Служба безопасности Украины расследует выделение Одесским городским советом средств церкви Московского патриархата. Производство открыто по статье о финансировании сепаратизма. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной Рады Украины Виталий Куприй.

"СБУ открыла уголовное производство за поддержку Одесским горсоветом Московского патриархата. Только получил от председателя СБУ Василия Грицака письмо, в котором он сообщил об открытии уголовного производства по моему заявлению по ст. 110-2 УК "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - написал депутат.

В 2016 году депутат Одесского горсовета Анна Позднякова выявила факт скрытого финансирования Спасо-Преображенского собора УПЦ МП на сумму 2,2 млн грн в год. Деньги якобы шли на содержание памятника архитектуры. Депутат заявила, что такое отношение к церкви Московского патриархата вносит раздор в конфессиональное среду, и вообще не ясно, на каких основаниях горсовет может финансировать учреждение, которое не является коммунальным.

Куприйе выразил надежду, что в результате расследования финансирование московской церкви будет прекращено, а виновные будут привлечены к ответственности.

Фото: facebook.com/vitaliy.kupriy