Старый новый Верховный суд. Почему судебная реформа рискует умереть в зародыше

"Суд — это не футбол. И кричалку "судью на мыло" прошу оставить для стадионов. Подход к реформе должен быть правовым. Невозможно получить справедливый суд несправедливым путём" — такими словами в ноябре 2015 года президент Пётр Порошенко презентовал общественности старт судебной реформы. Именно её глава государства третий год кряду вспоминает в контексте приоритетных направлений деятельности, обещая украинцам создать абсолютно новый справедливый суд.

Начали с верхов

Реформа ликвидирует нынешний Верховный суд Украины и высшие специализированные суды. Вместо них создадут новый Верховный суд. Судей в него отбирают через открытый конкурс. Ответственными за его проведение назначили Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и Общественный совет добропорядочности (ОСД). Выводы последнего, правда, имеют только рекомендательный характер и призваны в большей степени помочь ВККС определить, достоин ли тот или иной кандидат работать в новом Верховном суде. Победителей конкурса ВККС должна рекомендовать Высшему совету правосудия (ВСП) назначить судьями нового ВС. После этого ВСП направит представления на назначения кандидатов президенту. Роль последнего в этом вопросе номинальная: всё, что он должен сделать, — подписать соответствующий указ.

В ноябре прошлого года ВККС объя­вила 120 вакантных мест на должности судей ВС. Тогда желание побороться за кресло судьи наивысшего судебного органа страны изъявили около полутора тысяч кандидатов, но к конкурсу допустили только 630 из них. После первого этапа — собеседования, состоявшего из анонимного тестирования и письменного практического задания, отсеялась ещё добрая половина претендентов.

120 вакантных мест на должности судей в Верховном суде

Не обошлось без скандалов. Мутить воду с результатами конкурса ВККС начала уже на этапе экзамена с практическим заданием. На следующий день после обнародования результатов первого этапа Высшая квалификационная комиссия вернула в гонку за судейское кресло 44 кандидатов, проваливших практический тест. В ВККС это аргументировали тем, что у конкурсантов якобы были хорошие теоретические знания. Однако на деле такое решение, по мнению общественных активистов, могло быть связано с тем, что в числе отсеянных претендентов были приближённые к топ-политикам люди. Например, Александр Мартыновский, юрист спикера Андрея Парубия, или Анжела Стрижевская, заместитель генпрокурора, или Михаил Смокович, замглавы Высшего административного суда. Все требования общественности опубликовать задания, результаты и методологию оценивания конкурсантов ВККС проигнорировала.

Почти финиш

Сейчас на финишной прямой в конкурсе на должность судьи Верховного суда 381 кандидат. Каждый из них с апреля по май прошёл последний и наиболее важный этап конкурса — личное собеседование, транслируемое онлайн. Такая прозрачность во время отбора на должность судьи ВС — уникальный случай не только для Украины, но и для Европы в целом. При этом с последним этапом конкурса поразительным образом успешно справились все 381 претендент.

На сегодня ВККС подтвердила неспособность вершить правосудие лишь 27 кандидатов, ещё к 239 конкурсантам у комиссии претензий нет. Остались 115 человек, которые получили негативный вывод от Общественного совета добропорядочности. Решения по ним Высшая квалификационная комиссия судей вынесет отдельно на пленарных заседаниях на следующей неделе.

Впрочем, не дожидаясь этих решений, члены ОСД уже обеспокоены тем, что в новый Верховный суд пройдут люди не просто с сомнительной репутацией, но уже с подтверждёнными фактами их недобропорядочности. "Сегодня преимущественное большинство из тех, кто остался претендентом на должность судьи ВС, — действующие судьи. Обновление ли это? А каков шанс, что в новый суд попадут люди с сомнительной и негативной репутацией? Такой риск велик: 80% конкурсантов, по поводу которых есть наш негативный вывод, успешно прошли собеседование и продолжают участие в конкурсе", — рассказывает Фокусу Михаил Жернаков, член Общественного совета добропорядочности.

На манеже всё те же

115 претендентов на должности судей Верховного суда получили негативный вывод Общественного совета добропорядочности

Среди кандидатов, репутация которых вызывает немало вопросов у общественности, к примеру, Геннадий Бершов, судья Харьковского апелляционного административного суда. Он утверждает, что представительские машины ему подарили мама и тёща, обе — пенсионерки. Недвижимость же в Харькове и Ялте купила жена-предприниматель. На вопрос журналистов, чем конкретно занимается супруга, Бершов отвечает: "Я не принимал участия в бизнесе. Наверное, торговля. Наверное!"

Другой одиозный претендент на должность судьи обновлённого ВС, успешно прошедший собеседование, — Павел Вовк, глава столичного Окружного административного суда. Вовка называют человеком экс-регионала Сергея Кивалова и депутата Александра Грановского, которого считают "смотрящим от БПП за судами и прокуратурой". Судья живёт в незадекларированном доме бывшей жены, более 30 раз за последние 3 года летал за границу и ко всему прочему — участник уголовного производства НАБУ по факту возможного незаконного обогащения.

Не меньшей критике подвергается решение допустить к следующему этапу конкурса Ярослава Романюка, действующего главу Верховного суда Украины. Именно Романюк с самого старта судебной реформы безжалостно критиковал идею проведения конкурса в новый ВС и даже пытался обжаловать это в Конституционном суде. Но больше всего общественников имя Романюка возмущает в контексте одобрения им "диктаторских законов Януковича" в январе 2014 года, хотя сейчас во время собеседования глава ВСУ тогдашние свои высказывания называет ошибкой.

Всё зря

Михаил Жернаков из ОСД убеждён, что уберечь новый ВС от судей старой системы и обеспечить действительное обновление судейского корпуса возможно. Для этого, считает он, необходимо добиться от ВККС максимальной прозрачности последнего этапа пленарного заседания, на котором комиссия примет окончательное решение по будущим судьям. Необходимо также заставить ВККС опубликовать оценки всех членов комиссии по каждому кандидату.

Впрочем, даже если прозрачность конкурсу обеспечат, а новых судей в наивысший судебный орган страны назначат уже в начале июля, то когда заработает обновлённый Верховный суд — до сих пор остаётся загадкой. Дело в том, что депутаты всё ещё не приняли изменения в Уголовный процессуальный кодекс, без которых новый суд недееспособен.