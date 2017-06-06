В ростовском порту заявили, что не впустят "Генерал Ватутин"

В порту Ростова-на-Дону заявили, что не намерены впускать круизный лайнер "Генерал Ватутин", который движется в сторону России. Об этом сообщил начальник службы эксплуатации ростовского порта Виталий Виробян, передает РБК.
"У меня грузовой порт, я не пущу его сюда. Тут (в Ростове-на-Дону, - ред.) четыре порта - все грузовые", – сказал Вирабян.
Ранее сообщалось, что украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" по неизвестным причинам изменил курс и вместо Одессы отправился в Ростов-на-Дону. Позже оказалось, что судно движется в РФ на законных основаниях по указанию нового собственника. Пассажиров на нем нет.