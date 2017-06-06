Омелян поддерживает ограничение железнодорожного и автобусного сообщения с РФ

Министр уверен, что между странами должен быть визовый режим

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступает за ограничение железнодорожного и автобусного сообщения с Российской Федерацией и установление визового режима между странами.

Об этом он заявил во время презентации результатов исследования "Коррупция в транспортном бизнесе", передает Укринформ.

"Как гражданин Украины я поддерживаю эту идею", - заявил министр.

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В то же время Омелян опроверг информацию о том, что Украина прекратит железнодорожное сообщение с Россией летом.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что в 2017 году парламент сможет прийти к согласию относительно введения виз с Россией и рассмотреть этом вопрос в сессионном зале.

По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, вопрос введения визового режима с Россией не просто назрел, а уже перезрел.

Поддерживает идею виз с Россией и глава СБУ Василий Грицак.