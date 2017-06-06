МинВОТ: Донецкую фильтровальную станцию завтра подключат к электроэнергии

Сегодня, 6 июня, был завершен ремонт линий электропередач в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Рeмонтные работы на ЛЭП успешно завeршены, напряжение подано на линию Макеевка-АКХЗ №2 в 14:56", - говорится в сообщении.

Работы по подключению самой Донецкой фильтровальной станции к электроэнергии запланированы на завтра.

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Напомним, вечером 3 июня боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию из 120-мм минометов. Из-за повреждений линий электропередач станция была обесточена.