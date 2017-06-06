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Главная » Страна » Послы ЕС согласовали продление на год запрета на инвестиции в оккупированный Крым
Послы ЕС согласовали продление на год запрета на инвестиции в оккупированный Крым
Getty Images

Послы ЕС согласовали продление на год запрета на инвестиции в оккупированный Крым

19 июня решение должны утвердить главы МИД стран Евросоюза

06.06.17 108
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Послы стран Европейского Союза согласовали продление на год запрета на инвестиции в оккупированный Россией Крым. Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Решение теперь должны утвердить главы МИД стран Евросоюза.

"Послы ЕС согласовали продление санкций против Крыма еще на 1 год. Главы МИД должны утвердить это решение 19 июня", - написал он.

Напомним, срок действия антироссийских санкций, введенных в 2014 году из-за аннексии Крыма, истекает 23 июня 2017 года. До этого времени Брюссель должен рассмотреть детали санкционной политики в отношении Москвы.

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