Послы ЕС согласовали продление на год запрета на инвестиции в оккупированный Крым

Послы стран Европейского Союза согласовали продление на год запрета на инвестиции в оккупированный Россией Крым. Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Решение теперь должны утвердить главы МИД стран Евросоюза.

"Послы ЕС согласовали продление санкций против Крыма еще на 1 год. Главы МИД должны утвердить это решение 19 июня", - написал он.

Eu ambs have decided to prolong EU's investment ban on #Crimea by 1 year. To be confirmed by foreign ministers on 19 June. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 июня 2017 г.

Напомним, срок действия антироссийских санкций, введенных в 2014 году из-за аннексии Крыма, истекает 23 июня 2017 года. До этого времени Брюссель должен рассмотреть детали санкционной политики в отношении Москвы.