Польская PGNiG планирует удвоить экспорт газа в Украину

Польская нефтегазовая компания PGNiG считает украинский газовый рынок очень перспективным и планирует в этом году удвоить экспорт газа по сравнению с прошлым годом.

Об этом во время Второй польско-украинской газовой конференции в Варшаве заявил заместитель председателя PGNiG Мацей Возняк, сообщает Укринформ.

"Прошлый год был переломным для нас, мы экспортировали в Украину 370 млн куб. газа... Этот год будет лучше, чем предыдущий в два раза", - заявил Возняк.

По его словам, основным препятствием для экспорта газа является слабая пропускная способность, ответом на которую будет строительство украинско-польского газового соединения.

Ситуацию на украинском энергетическом рынке он назвал "очень динамической", поскольку на нем есть большое количество трейдеров, а транзакции происходят на короткие промежутки времени.

В то же время, он назвал это хорошей возможностью, чтобы "подтянуть этот рынок ближе в Европу".

Возняк подчеркнул: если газовый хаб будет построен до 2021 года, то с 2022 года в Украину сможет поступать газ с любого направления - Польши, Норвегии, сжиженный газ из LNG-терминала на севере Польши и прочих.

"Такой газовый хаб необходим как можно скорее", - отметил он.

Заместитель главы PGNiG также подчеркнул, что Украина имеет значительные возможности для хранения газа, и вместе с польскими мощностями они будут неотъемлемой частью польско-украинского газового хаба. Впрочем, он добавил, что польская сторона пока что не рассматривает свое финансовое участие в модернизации украинских газохранилищ.

В свою очередь заместитель министра энергии Польши Михал Куртика подчеркнул, что Варшава рассчитывает на потребности украинского рынка в контексте экспорта сжиженного газа из LNG-терминала в Свиноуйсце (северо-запад Польши), мощности которого сейчас расширяются.

Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" и полностью отменил запрет на реэкспорт природного газа.

Украина в лице национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" судится с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Объем взаимных претензий составляет десятки миллиардов долларов.